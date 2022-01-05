Сохраняем их в табличной форме для истории.

Так уж вышло, что о характеристиках новых графических решений для мобильного сегмента компания AMD невольно проговорилась ещё до официальной презентации, но сегодня соответствующие документы в приличном ассортименте уже имеются в специальном разделе сайта компании, куда при желании можно попасть без отдельного приглашения.

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Источник изображения: AMD

Прежде всего, таблица с перечислением ассортимента и характеристик новых мобильных гибридных процессоров Rembrandt появилась в составе презентации, которая сопровождала выступление Лизы Су (Lisa Su) во время вчерашнего мероприятия. Монолитный кристалл, выпущенный по 6-нм технологии компанией TSMC, сочетает вычислительные ядра с архитектурой Zen 3+ и графическую подсистему поколения RDNA 2. Как справедливо отметила вчера глава AMD, процессоры семейства Ryzen 6000 становятся первыми интегрированными решениями с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей.

Источник изображения: AMD

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Изучить информацию во второй таблице можно, нажав на изображение для просмотра его увеличенной версии. В отличие таблицы из презентации, она не содержит упоминаний о 7-нм процессорах предыдущего семейства, а сосредотачивается только на новинках.