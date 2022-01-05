Он же является носителем архитектуры Zen 4 и должен выпускаться по 5-нм технологии.

Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на виртуальном мероприятии, совпавшем по времени с началом работы выставки CES 2022, намекнула, что потребительские процессоры Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5 с архитектурой Zen 4 и 5-нм технологией производства появятся во второй половине этого года, но ещё в конце прошлого года она сообщила, что в 2022 году выйдут и серверные процессоры EPYC с архитектурой Zen 4.

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Один из участников обсуждения на страницах Reddit, обладающий специфическими представлениями об анатомии домашних животных и стандартах ухода за собственными ногтями, опубликовал фотографию некоего процессора AMD, позволяющую предположить, что образец имеет конструктивное исполнение Socket SP5.

Источник изображения: Reddit, Three-Feet-Cat

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На крышке процессора даже скрыта от детективов AMD маркировка, позволяющая предположить, что экземпляр не является муляжом, а способен функционировать. Данное конструктивное исполнение будут иметь не только процессоры EPYC семейства Genoa с 96 ядрами поколения Zen 4, но и процессоры Bergamo с родственной архитектурой Zen 4c, способные предложить 128 ядер. В обоих случаях будет поддерживаться 12-канальная память типа DDR5.