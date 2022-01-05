Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на виртуальном мероприятии, совпавшем по времени с началом работы выставки CES 2022, намекнула, что потребительские процессоры Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5 с архитектурой Zen 4 и 5-нм технологией производства появятся во второй половине этого года, но ещё в конце прошлого года она сообщила, что в 2022 году выйдут и серверные процессоры EPYC с архитектурой Zen 4.
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Один из участников обсуждения на страницах Reddit, обладающий специфическими представлениями об анатомии домашних животных и стандартах ухода за собственными ногтями, опубликовал фотографию некоего процессора AMD, позволяющую предположить, что образец имеет конструктивное исполнение Socket SP5.
На крышке процессора даже скрыта от детективов AMD маркировка, позволяющая предположить, что экземпляр не является муляжом, а способен функционировать. Данное конструктивное исполнение будут иметь не только процессоры EPYC семейства Genoa с 96 ядрами поколения Zen 4, но и процессоры Bergamo с родственной архитектурой Zen 4c, способные предложить 128 ядер. В обоих случаях будет поддерживаться 12-канальная память типа DDR5.