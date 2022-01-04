Во второй половине декабря предприятие Foxconn в Индии, на котором собирались iPhone, было закрыто из-за инцидента с массовым пищевым отравлением среди рабочих. В больнице оказалось почти 250 сотрудниц этого предприятия, которые проживали в расположенных неподалёку общежитиях. Условия проживания и качество предоставляемой сотрудникам пищи было признано прибывшими по вызову Apple аудиторами неудовлетворительными, после чего местные власти начали работать с подрядчиком американской компании над устранением выявленных замечаний.
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Как отмечает Reuters, официальные стороны процесса пока не готовы назвать сроки перезапуска производства iPhone в Индии, но неофициально упоминается рубеж 7 января, ранее которого замечания не могут быть устранены.
Непосредственно на приведение условий содержания рабочих в общежитии к нормативным требованиям Apple осталось потратить ещё около двух дней, ещё не менее суток уйдёт на запуск оборудования и возвращение персонала к местам работы. Власти региона уже согласовали возобновление работы предприятия.