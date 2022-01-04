Само по себе это является прецедентом.

Если обратиться к одному не очень закрытому разделу сайта AMD, то можно обнаружить интересный документ – точной такой же, как на страницах ресурса VideoCardz, но без водяных знаков последнего. Фактически, AMD ещё до анонса новейших графических решений мобильного класса выложила их сравнительное описание в служебный раздел своего сайта.

реклама

Источник изображения: AMD

Первую иллюстрацию можно изучить в более крупном варианте, нажав на картинку. Если же по каким-то причинам сделать это дорогой читатель не в силах, прикладываем увеличенный фрагмент ниже:

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Как видите, среди мобильных графических новинок AMD только два продукта используют 6-нм техпроцесс изготовления: Radeon RX 6500M и Radeon RX 6300M. Частоты, объём памяти и разрядность шины, а также энергетические характеристики этих и других новинок AMD в мобильном сегменте можно изучить по первой иллюстрации.