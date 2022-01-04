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Новости Hardware Алексей Сычёв
В мобильном семействе 6-нм чипы получат только AMD Radeon RX 6500M и 6300M
Само по себе это является прецедентом.
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Если обратиться к одному не очень закрытому разделу сайта AMD, то можно обнаружить интересный документ – точной такой же, как на страницах ресурса VideoCardz, но без водяных знаков последнего. Фактически, AMD ещё до анонса новейших графических решений мобильного класса выложила их сравнительное описание в служебный раздел своего сайта.

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Источник изображения: AMD

Первую иллюстрацию можно изучить в более крупном варианте, нажав на картинку. Если же по каким-то причинам сделать это дорогой читатель не в силах, прикладываем увеличенный фрагмент ниже:

Источник изображения: AMD

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Как видите, среди мобильных графических новинок AMD только два продукта используют 6-нм техпроцесс изготовления: Radeon RX 6500M и Radeon RX 6300M. Частоты, объём памяти и разрядность шины, а также энергетические характеристики этих и других новинок AMD в мобильном сегменте можно изучить по первой иллюстрации.

#amd #rdna 2 #navi 2x #radeon rx 6300m #radeon rx 6500m
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