По крайней мере, на рынке столицы Великобритании.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Пандемия уже не первый год определяет тенденции развития рынка логистических услуг, и в крупных городах набирают популярность сервисы, позволяющие при помощи мобильного приложения обеспечить клиентам экспресс-доставку продуктов. Ряд компаний специализируется на работе курьеров с существующими розничными магазинами, другие стараются развивать собственную сеть «тёмных складов», на которых хранится некоторый запас продуктов, но непосредственно контакта с конечным потребителем не происходит, и только комплектуется заказ для доставки курьером.

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Как пояснили каналу CNBC представители агентства Knight Frank, развитие сетей «тёмных складов» в Лондоне, например, привело к увеличению арендных ставок в коммерческом секторе до 75% по сравнению с прошлым годом.

Источник изображения: Getty Images

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Эксперты утверждают, что на данном этапе развития бизнеса игра определённо стоит свеч, поскольку обороты покрывают растущие арендные ставки. Крупный торговый бизнес тоже демонстрирует смещение спроса в сторону помещений меньшей площади, которые более равномерно распределены географически и приближены к локальным покупателям. Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере развития центров обработки данных, а также на рынке складских помещений.