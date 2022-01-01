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Новости Hardware Алексей Сычёв
Карнавала не будет: CES 2022 завершит работу на день раньше
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По мере приближения января всё большее количество участников CES 2022 отказывалось от непосредственного участия в мероприятии на территории Лас-Вегаса в пользу виртуального формата, поскольку актуальность пандемии по мере приближения её третьего года и не думает снижаться. Как отмечает Reuters, организаторам CES 2022 тоже пришлось прислушаться к требованиям местных властей, которые обеспокоены ростом числа заражений в США, а потому мероприятие завершит работу в очном формате не восьмого, а уже седьмого января.

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Источник изображения: Reuters

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Впрочем, вряд ли насыщенность событий ближайших дней от этого пострадает. Участники таких мероприятий настолько одержимы идеей опережения конкурентов, что устраивают и досрочные презентации в «нулевой» день работы выставок, а подавляющее большинство компаний старается сосредоточить анонсы в два первых дня. Словом, вряд ли задействованные отрасли сильно пострадают, если график проведения CES 2022 немного подрежут «с хвоста». Всем участникам мероприятия предписывается носить маски и располагать документами о пройденной вакцинации. Организаторы предоставляют комплекты для проведения ПЦР-тестирования.

#пандемия #ces 2022 #омикрон
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