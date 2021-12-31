Надежды одних людей нередко эквивалентны разочарованиям для других, поэтому и в наступающий 2022 год участники рынка смотрят с разными ощущениями. Директор по маркетингу Infineon Гельмут Гассель (Helmut Gassel) в интервью изданию Handelsblatt продемонстрировал прогноз, согласно которому перебои с поставками полупроводниковых компонентов сохранятся на протяжении основной части 2022 года и могут сохраниться вплоть до самого его конца.
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Спрос на продукцию Infineon при этом и не думает ослабевать, по словам члена совета директоров, поскольку мировая экономика движется в сторону цифровизации семимильными шагами. Немецкой компании до сих пор не приходилось сталкиваться с отменой заказов клиентами, что указывает на сохранение стабильно высокого спроса на её продукцию. В автомобильном сегменте, как отмечал Гассель ранее, переход на электротягу удвоит спрос на полупроводниковые компоненты, а внедрение автопилота увеличит спрос ещё в два раза.