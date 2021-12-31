Это уже никого не удивляет, но и не радует.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Автопроизводители было надеялись, что в 2022 году дефицит необходимых им полупроводниковых компонентов отступит, но тайваньские источники в лице ресурса DigiTimes сообщают, что на протяжении первого квартала будет сохраняться нехватка профильных производственных мощностей, которые преимущественно обрабатывают кремниевые пластины типоразмера 200 мм.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Контрактные производители в таких условиях продолжат поднимать цены на свои услуги, а это неизбежно скажется на конечных ценах для потребителей выпускаемых компонентов. Силовая электроника, телекоммуникационные компоненты и автомобильные чипы – вот те категории продукции, которые продолжат дорожать в наступающем полугодии.