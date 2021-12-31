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Новости Hardware Алексей Сычёв
В первом квартале разработчики чипов столкнутся с ростом цен на услуги по их контрактному производству
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Автопроизводители было надеялись, что в 2022 году дефицит необходимых им полупроводниковых компонентов отступит, но тайваньские источники в лице ресурса DigiTimes сообщают, что на протяжении первого квартала будет сохраняться нехватка профильных производственных мощностей, которые преимущественно обрабатывают кремниевые пластины типоразмера 200 мм.

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Источник изображения: TSMC

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Контрактные производители в таких условиях продолжат поднимать цены на свои услуги, а это неизбежно скажется на конечных ценах для потребителей выпускаемых компонентов. Силовая электроника, телекоммуникационные компоненты и автомобильные чипы – вот те категории продукции, которые продолжат дорожать в наступающем полугодии.

#аналитика #финансы #полупроводники
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