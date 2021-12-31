Далее мог бы следовать каламбур про наступающий год игра.

В последние дни уходящего года компания NVIDIA решила напомнить, что в 19-00 по московскому времени четвёртого января проведёт трансляцию, каким-то образом связанную с видеокартами семейства GeForce RTX.

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Источник изображения: NVIDIA, Twitter

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Посвящённый этому пост в Twitter компания сопроводила обещанием поделиться в ходе трансляции «некоторыми волнующими новостями из мира игр». По всей видимости, на виртуальном мероприятии будут представлены новые видеокарты, включая мобильные графические решения, также могут быть традиционно продемонстрированы новые возможности визуализации графики в играх. В этот раз многие компании вынуждены были воздержаться от личного участия в выставке CES, проходящей в Лас-Вегасе в первых числах января, но NVIDIA изначально планировала провести своё мероприятие в онлайн-форме.