Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA пообещала поделиться 4 января волнующими новостями из мира игр
Далее мог бы следовать каламбур про наступающий год игра.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

В последние дни уходящего года компания NVIDIA решила напомнить, что в 19-00 по московскому времени четвёртого января проведёт трансляцию, каким-то образом связанную с видеокартами семейства GeForce RTX.

реклама

Источник изображения: NVIDIA, Twitter

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Посвящённый этому пост в Twitter компания сопроводила обещанием поделиться в ходе трансляции «некоторыми волнующими новостями из мира игр». По всей видимости, на виртуальном мероприятии будут представлены новые видеокарты, включая мобильные графические решения, также могут быть традиционно продемонстрированы новые возможности визуализации графики в играх. В этот раз многие компании вынуждены были воздержаться от личного участия в выставке CES, проходящей в Лас-Вегасе в первых числах января, но NVIDIA изначально планировала провести своё мероприятие в онлайн-форме.

#nvidia #geforce rtx #ces 2022
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel на CES 2022 расскажет о потребительских продуктах, автопилоте, играх и Интернете вещей
AMD откажется от физического присутствия на CES 2022
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
104
Новогодняя распродажа лицензионных ключей со скидкой до 90% – Windows 10 стоит всего 7.40 доллара
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
30
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
29
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть первая
6
Возможно ли сделать автономные автомобили этичными и что это вообще значит
10
Обзор проводной/Bluetooth гарнитуры Harper HB-707 с системой активного шумоподавления (ANC)
1
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
+

Сейчас обсуждают

Сергей Чихарев
09:30
нафиг кто будет брать это гавно кому ты врешь зеля ?Есть такая карта как Т600 за 17 к руб и Т400 за 9-12 к руб которые по вдоль рвут 1030. Засада в том вася что , они вроде как Dlss поддерживают, но ...
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
Очко_майнера
09:26
Бедные комнатные майнеры( Придется кредит выплачивать за свои кровные им
Один из первых инвесторов Биткоина вывел 500 монет, увеличив вложения на 30 000%
Роман Волков
09:25
Дебилам не понять, что у авторов права на КНИГИ, а не на ИГРЫ. Дебилам надо не отвлекаться и смотреть МЕНТОВ. Удачи.
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
LEVAK
09:25
Смертность от Омикрона меньше, чем от сезонного гриппа, но вот истерия власть имеющих и продажной прессы знатная. Омикрон просто адски заразен, но если вы когда-то ширнулись или переболели, что ещё л...
Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 формирующую пожизненный иммунитет
Александр Владимирович
09:20
Только асики сейчас и покупают крупные майнеры, там очередь на пол года. Поэтому в магазинах появились все видеокарты. Поэтому на видеокартах скоро можно будет только в игры играть. Крупным майнерам ...
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Олександр Покотило
09:19
Это не MIUI 13 , это пре релиз MIUI 13 , в ней только цифра 13 и шрифт мисанс . Поэтому не несите чушь !
Десятки смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 13
bumbox
09:16
после выхода рембрандов (ну амд процессоров со встройкой сопоставимой с 1050ти) будет более менее уже ясна общая картина. если цена камня будет сопоставима с ценой 1050ти, то АМД возьмут джекпот. пр...
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
One More
09:15
Игрогей, спок
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Андрей Белый
09:13
Mx
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
Лев Котов
09:04
Старые премы стали ещё более гумном. "Придушить" старые танки которые вывели из продаж - надёжный, как Швейцарские часы, план. Т34 ис6 фцм тайп 59 и тд просто идут нахер
Wargaming в этом году добавила 33 новые машины в World of Tanks
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем