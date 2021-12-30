Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По итогам следующего года Samsung увеличит свой отрыв от Intel по величине выручки
Не такой уж он гигант, этот процессорный Intel.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

Сильная зависимость от рынка памяти для Samsung стала не такой уж плохой особенностью, ведь по итогам текущего года она должна в очередной раз обойти Intel в рейтинге компаний полупроводникового сектора с самой большой выручкой. Ресурс Business Korea напомнил прогноз экспертов IC Insights, согласно которому корейский гигант завершит текущий год с выручкой в размере $83 млрд, а американский соперник окажется на ступень ниже с $75,6 млрд выручки.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Сильно зависящая от рынка процессоров Intel затеяла масштабные внутренние реформы, которые потребуют серьёзных инвестиций, да и конъюнктура рынка в большей степени будет благоволить Samsung, как считают эксперты FnCuide. По их прогнозу, в следующем году Samsung Electronics увеличит выручку на 18% до уровня $94 млрд. Разрыв с Intel станет только больше, и чтобы вернуть утраченные позиции, этой компании придётся прилагать максимальные усилия на протяжении нескольких последующих лет. Напомним, что в сфере литографических технологий Intel рассчитывает получить мировое лидерство к середине этого десятилетия.

#intel #samsung #аналитика #финансы #полупроводники
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессорные премьеры Intel и AMD сосредоточатся во второй половине наступающего года
В ноябре корейские предприятия обеспечили максимальный рост производства с середины 2020 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
215
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
44
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
17
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
44
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
16
Мои впечатления от игры Borderlands 2
13
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
15
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
7
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
11
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
8

Сейчас обсуждают

Паша Симов
13:27
Обращайтесь
Представлен кулер компании Qiao Sibo для M.2 накопителей
overandover
13:25
там такие как раз очень сильно нужны. Не понимать, что своей деятельностью ты за гроши продаешь свое будущее это самое необходимое и достаточное требование. Ибо даже обезьяна не будет пилить сук, на к...
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
Sasha Mashkov
13:24
Это было бы возможно. Но, карты по нынешним ценам не идут влет, так что третий игрок будет не уместен.
В 2022 году Intel, NVIDIA и AMD решат проблему дефицита и высоких цен на видеокарты – Digitaltrends
Тима Михаленко
13:22
Чел. Я вообще не мастер шутеров, но в этой игре особых сложностей не испытывал. Мейби ты в игры в целом играть не умеешь?))
Мои впечатления от игры Borderlands 2
Slow Mo
13:20
Илон Маск еще не знает кто он на самом деле)))))))))
Даже Илон Маск переходит с Intel на AMD - в Tesla Model 3 и Model Y будут использоваться чипы Ryzen
Jaster
13:19
А ты постучи вежливо, может пустят вовнутрь.
Даже Илон Маск переходит с Intel на AMD - в Tesla Model 3 и Model Y будут использоваться чипы Ryzen
Вадим_Андреев
13:18
дело тут не в памяти
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
Александр Филатов
13:15
Минуса? Серьезно?))) Дааа, сколько же говноедов тут трётся 😂
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
Константин Дятлов
13:12
не умрут, харды надежнее этих дешевых ссд
Компания SK Hynix приобретает бизнес Intel по производству SSD и NAND
overandover
13:12
инвалид что ли?
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем