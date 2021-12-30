Не такой уж он гигант, этот процессорный Intel.

Сильная зависимость от рынка памяти для Samsung стала не такой уж плохой особенностью, ведь по итогам текущего года она должна в очередной раз обойти Intel в рейтинге компаний полупроводникового сектора с самой большой выручкой. Ресурс Business Korea напомнил прогноз экспертов IC Insights, согласно которому корейский гигант завершит текущий год с выручкой в размере $83 млрд, а американский соперник окажется на ступень ниже с $75,6 млрд выручки.

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Источник изображения: TSMC

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Сильно зависящая от рынка процессоров Intel затеяла масштабные внутренние реформы, которые потребуют серьёзных инвестиций, да и конъюнктура рынка в большей степени будет благоволить Samsung, как считают эксперты FnCuide. По их прогнозу, в следующем году Samsung Electronics увеличит выручку на 18% до уровня $94 млрд. Разрыв с Intel станет только больше, и чтобы вернуть утраченные позиции, этой компании придётся прилагать максимальные усилия на протяжении нескольких последующих лет. Напомним, что в сфере литографических технологий Intel рассчитывает получить мировое лидерство к середине этого десятилетия.