Но это не точно.

Немецкий ресурс PC Games Hardware по традиции предпочёл закрыть год составлением примерного календаря анонсов Intel и AMD на следующие двенадцать месяцев, но потом так увлёкся, что захватил всё время до середины десятилетия.

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Источник изображения: PC Games Hardware

Как уже очевидно, в ближайшие недели на рынок выйдут младшие модели процессоров Intel Alder Lake-S. Компания AMD должна будет представить обновлённые процессоры Ryzen 5000 с кеш-памятью типа 3D V-Cache. До конца первого полугодия Intel может представить и настольные модели Sapphire Rapids для дорогих и производительных систем, идеологическими противниками которой могли бы стать AMD Ryzen Threadripper 5000 с архитектурой Zen 3.

Многие источники убеждены, что последние выйдут в марте следующего года, но немецкие коллеги считают, что версии этих процессоров без суффикса PRO появятся лишь во втором полугодии. Гибридные процессоры Rembrandt с архитектурой Zen 3 и графикой RDNA 2 выйдут в сопоставимые сроки. Во втором полугодии состоится и премьера настольных процессоров Ryzen 7000, которые предложат 5-нм технологию изготовления и архитектуру Zen 4. Уже в 2023 году AMD, как считает источник, может обновить их за счёт добавления памяти 3D V-Cache и перевода на усовершенствованную версию 5-нм техпроцесса. С аналогичной ритмичностью будут выпускаться и последующие поколения Ryzen, в 2024 году они могут перейти на 3-нм технологию TSMC.

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Во второй половине 2022 года Intel может представить настольные процессоры Raptor Lake в том же исполнении LGA 1700, оно же будет присуще и выходящим в 2023 году процессорам Meteor Lake, а вот семейство Arrow Lake уже может примерить иное конструктивное исполнение. Процессоры Lunar Lake выйдут в 2024 году, они станут первенцами на техпроцессе Intel 3, а годом позже их сменят процессоры Nova Lake.