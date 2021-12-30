Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессорные премьеры Intel и AMD сосредоточатся во второй половине наступающего года
Но это не точно.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

Немецкий ресурс PC Games Hardware по традиции предпочёл закрыть год составлением примерного календаря анонсов Intel и AMD на следующие двенадцать месяцев, но потом так увлёкся, что захватил всё время до середины десятилетия.

реклама

Источник изображения: PC Games Hardware

Как уже очевидно, в ближайшие недели на рынок выйдут младшие модели процессоров Intel Alder Lake-S. Компания AMD должна будет представить обновлённые процессоры Ryzen 5000 с кеш-памятью типа 3D V-Cache. До конца первого полугодия Intel может представить и настольные модели Sapphire Rapids для дорогих и производительных систем, идеологическими противниками которой могли бы стать AMD Ryzen Threadripper 5000 с архитектурой Zen 3.

Многие источники убеждены, что последние выйдут в марте следующего года, но немецкие коллеги считают, что версии этих процессоров без суффикса PRO появятся лишь во втором полугодии. Гибридные процессоры Rembrandt с архитектурой Zen 3 и графикой RDNA 2 выйдут в сопоставимые сроки. Во втором полугодии состоится и премьера настольных процессоров Ryzen 7000, которые предложат 5-нм технологию изготовления и архитектуру Zen 4. Уже в 2023 году AMD, как считает источник, может обновить их за счёт добавления памяти 3D V-Cache и перевода на усовершенствованную версию 5-нм техпроцесса. С аналогичной ритмичностью будут выпускаться и последующие поколения Ryzen, в 2024 году они могут перейти на 3-нм технологию TSMC.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Во второй половине 2022 года Intel может представить настольные процессоры Raptor Lake в том же исполнении LGA 1700, оно же будет присуще и выходящим в 2023 году процессорам Meteor Lake, а вот семейство Arrow Lake уже может примерить иное конструктивное исполнение. Процессоры Lunar Lake выйдут в 2024 году, они станут первенцами на техпроцессе Intel 3, а годом позже их сменят процессоры Nova Lake.

#amd #intel #роадмап #lga 1700 #meteor lake #raptor lake #lunar lake #arrow lake #nova lake
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel избавится от бывшего подразделения VIA в Техасе
Intel Core i9-7960X на частоте 4786 МГц занял первое место в y-cruncher Pi-1b
По итогам следующего года Samsung увеличит свой отрыв от Intel по величине выручки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
215
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
44
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
17
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
44
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
16
Мои впечатления от игры Borderlands 2
12
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
15
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
7
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
11
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
8

Сейчас обсуждают

Slow Mo
13:20
Илон Маск еще не знает кто он на самом деле)))))))))
Даже Илон Маск переходит с Intel на AMD - в Tesla Model 3 и Model Y будут использоваться чипы Ryzen
Jaster
13:19
А ты постучи вежливо, может пустят вовнутрь.
Даже Илон Маск переходит с Intel на AMD - в Tesla Model 3 и Model Y будут использоваться чипы Ryzen
Вадим_Андреев
13:18
дело тут не в памяти
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
Александр Филатов
13:15
Минуса? Серьезно?))) Дааа, сколько же говноедов тут трётся 😂
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
Константин Дятлов
13:12
не умрут, харды надежнее этих дешевых ссд
Компания SK Hynix приобретает бизнес Intel по производству SSD и NAND
overandover
13:12
инвалид что ли?
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Дмитрий
13:12
я бы тоже на 1070 своей сидел еслиб не сгорела(
NVIDIA потратила рекордные 7 млрд долларов на покупку чипов у TSMC, чтобы избежать дефицита RTX 4000
Шешенбек Тант-Оглы
13:12
Лично я не советую вот эти переходники и сейчас объясню почему. Продал я свою пекарню Разин 5 5600x и rtx3060ti за хорошую сумму . Ну я уже привык к m2 nvme, и решил заказать чудо прибор, вот этот пер...
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
Дмитрий
13:10
райзен дал серьёзного пинка интолу. Сейчас бы без амд до сих пор брали 4 ядра 8 потоков за топ ценник
NVIDIA потратила рекордные 7 млрд долларов на покупку чипов у TSMC, чтобы избежать дефицита RTX 4000
wwr222
13:10
Все можно,не переживай.Жрем же под видом колбасы невесть что.И тут тоже самое.
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем