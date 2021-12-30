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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В ноябре корейские предприятия обеспечили максимальный рост производства с середины 2020 года
Вот только в будущем это может не повториться.
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Очередной штамм коронавирусной инфекции начал мешать производству микросхем памяти в Китае, но в Южной Корее с промышленным производством в ноябре всё обстояло отлично, как поясняет Bloomberg со ссылкой на государственные органы статистики. Последовательный прирост объёмов промышленного производства в Южной Корее по итогам ноября достиг 5,1%. Это максимальный показатель с середины 2020 года.

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Источник изображения: Pixabay

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В автомобильной промышленности Южной Корее наблюдался рост производства на 11,3%, что особенно радует на фоне перебоев с поставками профильных компонентов. В полупроводниковом секторе объёмы производства выросли на 4,5%. При этом власти страны не берутся утверждать, что подобные показатели удастся сохранить в последующие месяцы, ведь проблемы с логистикой, распространение нового штамма «омикрон» коронавирусной инфекции и мировая инфляция способны подорвать темпы роста корейской экономики.

#аналитика #финансы #полупроводники #автомобили #статистика #южная корея
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