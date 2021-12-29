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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple пытается материально стимулировать лояльность ценных специалистов
Чтобы в этом не преуспели конкуренты.
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Ротация кадров среди компаний так называемой Кремниевой долины – явление привычное. Крупные корпорации способны переманивать друг у друга как грамотных руководителей, так и одарённых специалистов. Как поясняет Bloomberg, стремясь добиться от инженерного персонала более высокой лояльности, Apple начала выборочно одаривать ценных специалистов пакетами собственных акций на круглые суммы.

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Источник изображения: Apple

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Премии в форме акций на сумму от пятидесяти до ста восьмидесяти тысяч долларов США в этом году получили от 10 до 20% инженеров в некоторых подразделениях Apple, как сообщает источник. По мнению тех сотрудников, кто подобных премий не получил, выбор поощряемых осуществлялся произвольно. Для некоторых из специалистов денежный эквивалент премии сопоставим с их годовым доходом. Есть лишь один маленький нюанс – акции будут выдаваться сотрудникам порциями на протяжении четырёх лет, что должно стимулировать их не покидать штат компании. По мнению первоисточника, данные меры демонстрируют готовность Apple бороться за ценные кадры на пороге освоения сегмента рынка, создаваемого переходом к так называемой метавселенной.

#apple #финансы #метавселенная
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vanyaindigo
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Дмитрий
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Дмитрий
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