Дискретная графика Arc Alchemist тоже может выйти в первые дни января.

Судя по аннотациям на сайте компании, виртуальное присутствие Intel на CES 2022 сосредоточится на рассказе о системах активной помощи водителю, которые разрабатывает дочерняя компания Mobileye. Это уже стало традицией для многих участников мероприятия в Лас-Вегасе, которое изначально существовало в статусе выставки новинок в сфере потребительской электроники. Теперь в эту категорию неминуемо переходят автомобили, поэтому выбор повестки дня со стороны Intel вполне закономерен.

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Источник изображения: Intel

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Mobileye, кстати, представит некие новые чипы и расскажет об успехах в создании радаров и лидаров, так что премьеры в сфере аппаратного обеспечения гарантированы. Участие в мероприятии вице-президента Intel Грегори Брайанта (Gregory Bryant), который заведует направлением клиентских вычислительных решений, наверняка будет содержать упоминания о новых процессорах марки. Лиза Пирс (Lisa Pearce) традиционно рассказывает о новинках в сфере графики, просто на этот раз её откровения наверняка будут иметь отношение к дискретным продуктам Intel семейства Arc Alchemist.