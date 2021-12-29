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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel на CES 2022 расскажет о потребительских продуктах, автопилоте, играх и Интернете вещей
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Судя по аннотациям на сайте компании, виртуальное присутствие Intel на CES 2022 сосредоточится на рассказе о системах активной помощи водителю, которые разрабатывает дочерняя компания Mobileye. Это уже стало традицией для многих участников мероприятия в Лас-Вегасе, которое изначально существовало в статусе выставки новинок в сфере потребительской электроники. Теперь в эту категорию неминуемо переходят автомобили, поэтому выбор повестки дня со стороны Intel вполне закономерен.

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Источник изображения: Intel

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Mobileye, кстати, представит некие новые чипы и расскажет об успехах в создании радаров и лидаров, так что премьеры в сфере аппаратного обеспечения гарантированы. Участие в мероприятии вице-президента Intel Грегори Брайанта (Gregory Bryant), который заведует направлением клиентских вычислительных решений, наверняка будет содержать упоминания о новых процессорах марки. Лиза Пирс (Lisa Pearce) традиционно рассказывает о новинках в сфере графики, просто на этот раз её откровения наверняка будут иметь отношение к дискретным продуктам Intel семейства Arc Alchemist.

#intel #arc alchemist #ces 2022
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