И это лишь малая часть инициативы.

По данным ресурса Nikkei Asian Review, очередной сферой, в которой КНР хотела бы «догнать и перегнать» основного внешнеполитического конкурента, должна на ближайшие четыре года стать робототехника. По мнению властей, к 2025 году Китай должен стать одной из ведущих держав по уровню развития робототехники.

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Разумеется, одними только директивами эта цель достигнута быть не может, поэтому власти КНР будут поддерживать как сделки с участием китайских компаний данного сектора, так и разработки, направленные на снижение степени зависимости отечественной робототехнической отрасли от западных компонентов и технологий. В последующие четыре года отрасль должна будет ежегодно увеличивать оборот в среднем на 20%, как рассчитывают китайские чиновники.

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Сельское хозяйство, медицина, строительство, производство электроники, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность – вот лишь примерный перечень сфер применения создаваемых в Китае роботов. Не будут забыты и интересы государства в сфере охраны общественного порядка – для борьбы с массовыми протестами тоже создадут специальную роботизированную технику.