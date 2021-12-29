И уже выделили достаточно денег для субсидий.

Почти сразу после вступления в должность генерального директора Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) отправился в тур по Европе с целью выбора места для строительства предприятия по контрактному производству чипов для сторонних заказчиков. Как отмечает Tom’s Hardware, власти Индии тоже готовы привлечь компанию к строительству подобного предприятия на территории своей страны, для чего будут выделены крупные субсидии.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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В целом, по словам источника, в целом на развитие полупроводниковой отрасли в Индии власти готовы выделить до $10 млрд, а также предоставить субсидии в размере 30% от суммы капитальных затрат, которые компании понесут при строительстве новых предприятий. На государственную поддержку смогут рассчитывать до 100 компаний, располагающих предприятиями на территории Индии. Представители Intel эту инициативу пока никак не комментируют. Компания активно развивает своё присутствие в Индии на протяжении последних двадцати лет, но местный персонал преимущественно занят разработкой программного обеспечения, хотя сотрудники индийского подразделения Intel и приняли участие в создании процессоров Rocket Lake. Пока Intel не готова делать новые заявления относительно своих планов по присутствию в Индии.