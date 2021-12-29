Intel первоначально рассчитывала развернуть некоторую офлайн-активность в Лас-Вегасе, а NVIDIA рассчитывала ограничить всё виртуальными мероприятиями, синхронизированными по времени со сроками проведения CES 2022. Теперь, как сообщает Bloomberg, от присутствия в Лас-Вегасе отказалась и компания AMD.
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При этом представители компании подчёркивают, что трансляция с участием Лизы Су (Lisa Su), во время которой она расскажет о новых продуктах, изначально задумывалась в форме онлайн-мероприятия, поэтому свернув присутствие в павильонах CES 2022, эта участница не лишится возможности сделать самые важные заявления. Причины, по которым было принято популярное решение, очевидны – забота о здоровье сотрудников, партнёров AMD и прочих членов общества.