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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выпускать 2-нм чипы будут сразу два предприятия TSMC
А более тонкие техпроцессы пока будут осваиваться лишь в центральной части Тайваня.
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Ко второй половине 2024 года на северо-западе Тайваня должно начать работу предприятие Fab 20, которое сосредоточится на выпуске 2-нм изделий. По информации TechTaiwan, компания при этом готова потратить более $30 млрд на расширение своих мощностей в центральном Тайване, и одно из появившихся в результате этих инвестиций предприятие к 2025 году тоже освоит выпуск 2-нм продукции.

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Источник изображения: TSMC

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Причина подобного разделения производственных площадок банальна – на северо-западе острова у TSMC просто нет свободных участков земли. Кроме того, в центральной части острова, в Тайчжуне, компания в будущем рассчитывает наладить и выпуск изделий с использованием технологических норм 18 ангстрем, что соответствует 1,8 нм. Массовое их производство будет налажено в центре острова к 2026 или 2027 году, как считают осведомлённые тайваньские источники.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
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