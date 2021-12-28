А более тонкие техпроцессы пока будут осваиваться лишь в центральной части Тайваня.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ко второй половине 2024 года на северо-западе Тайваня должно начать работу предприятие Fab 20, которое сосредоточится на выпуске 2-нм изделий. По информации TechTaiwan, компания при этом готова потратить более $30 млрд на расширение своих мощностей в центральном Тайване, и одно из появившихся в результате этих инвестиций предприятие к 2025 году тоже освоит выпуск 2-нм продукции.

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Источник изображения: TSMC

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Причина подобного разделения производственных площадок банальна – на северо-западе острова у TSMC просто нет свободных участков земли. Кроме того, в центральной части острова, в Тайчжуне, компания в будущем рассчитывает наладить и выпуск изделий с использованием технологических норм 18 ангстрем, что соответствует 1,8 нм. Массовое их производство будет налажено в центре острова к 2026 или 2027 году, как считают осведомлённые тайваньские источники.