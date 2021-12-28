В интервью каналу CNBC аналитик Loup Ventures Джин Манстер (Gene Munster) предостерёг тех инвесторов, которые рассчитывали на стабильность фондового рынка в технологическом сегменте в следующем квартале. По его мнению, здесь ожидается коррекция, обусловленная вероятностью повышения ключевой ставки на заседании Федрезерва США, которое намечено на 26 января.
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В ближайшие годы, по мнению источника, будет расти капитализация следующих компаний: Amazon, Netflix, NVIDIA, Tesla и Rivian. Если говорить конкретно об NVIDIA, то интерес инвесторов к её акциям будет подогреваться развитием экосистемы метавселенной, а также системами автопилота на транспорте. По крайней мере, в ближайшие пять лет метавселенная будет очень активно развиваться, и в будущем основную часть времени пользователи станут проводить уже в этом типе параллельной реальности.