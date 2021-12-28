По крайней мере, на ближайшие пять лет.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В интервью каналу CNBC аналитик Loup Ventures Джин Манстер (Gene Munster) предостерёг тех инвесторов, которые рассчитывали на стабильность фондового рынка в технологическом сегменте в следующем квартале. По его мнению, здесь ожидается коррекция, обусловленная вероятностью повышения ключевой ставки на заседании Федрезерва США, которое намечено на 26 января.

реклама

Источник изображения: Getty Images

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

В ближайшие годы, по мнению источника, будет расти капитализация следующих компаний: Amazon, Netflix, NVIDIA, Tesla и Rivian. Если говорить конкретно об NVIDIA, то интерес инвесторов к её акциям будет подогреваться развитием экосистемы метавселенной, а также системами автопилота на транспорте. По крайней мере, в ближайшие пять лет метавселенная будет очень активно развиваться, и в будущем основную часть времени пользователи станут проводить уже в этом типе параллельной реальности.