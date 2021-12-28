Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Ryzen 3 5300G занял второе место в y-cruncher Pi-1b на частоте 5350 МГц
Мал золотник, да только на серебро тянет.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Австрийский оверклокер noizemaker продолжает испытывать процессор AMD Ryzen 3 5300G семейства Cezanne, при помощи которого он уже отметился в первой тройке результатов по многим тестовым номинациям. В тесте y-cruncher Pi-1b он тоже занял вторые места среди всех моделей с четырьмя ядрами и модельном зачёте соответственно.

реклама

Источник изображения: HWBot, noizemaker

Для этого частоту процессора пришлось поднять до 5350 МГц с сохранением активности четырёх ядер и восьми потоков. Для охлаждения предсказуемо использовался жидкий азот, в основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе набора логики AMD X570.

Источник изображения: HWBot, noizemaker

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Тест был пройден процессором за 54,484 секунды, в этом его обошёл только один экземпляр аналогичной модели, он же оказался лучше и среди всех процессоров с четырьмя ядрами.

#amd #экстремальный разгон #cezanne #ryzen 3 5300g
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Core i9-12900K на частоте 6.9 ГГц занял второе место в Cinebench R20
Изображение видеочипа AMD Navi 24 соседствует с видеокартами Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400
Intel Core i9-12900K на частоте 6936 МГц стал лучшим в Geekbench3 Multi Core
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
16
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
20
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
237
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
49
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE
26
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
19
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
15
Прощаемся с 2021 годом. Какими IT событиями запомнился уходящий год
13
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
4

Сейчас обсуждают

omoikane
11:01
Я про то что нельзя так узколобо жить, примеров миллион как топовые бренды становились говном, как те кто делал бюджетные малолитражки стали топовыми производителями авто(Япония так поднималась). И эт...
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
redneck_prm
11:00
Следи за руками. Когда ты делаешь документ, похожий на настоящий - ты подделываешь документ Когда ты создаешь NFT токен, похожий на настоящий, ты подделываешь NFT токен. Принципиальных различий ровн...
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
A224
11:00
когда есть супернадёжный fsp за 3 тыщи, ксасы это лютое позорище от которого отмываться годами аэрокулу
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
omoikane
10:57
Ой да ладно, VX были дешевками да иногда пыхали, а у кого то годами работают. Из недавнего вполне себе среднебюджетные БП от гиги пыхали(а не бюджетки), тоже в игнор этот бренд добавьте. В свое время ...
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
Дмитрий Крутов
10:57
Деньги у меня есть, но... Ты просто обычный ждун, даже читать этот выброс не буду.
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
Alex
10:54
"Эксперты" РБК никогда ничего не исключают...
Эксперты РБК не исключают полного запрета криптовалют в РФ в 2022 году
Oxaen
10:54
Большенство сидит на интеле, а амд плетется за ним.
Главе Intel потребуется десятилетие, чтобы исправить ошибки предшественников
Evgeniy Som
10:53
А какая разница какие отзывы если тут оцениваются продажи.
Valve подвела итоги года в Steam, назвав игры с самой большой выручкой
vanyaindigo
10:51
Так если NFT - это запись в блокчейне, то в каком? Почему нет ответа на этот вопрос?
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
SweetLow
10:49
>нынешние проблемы Intel копились на протяжении десяти лет При этом задайтесь вопросом - а были ли от этого хоть какие-то проблемы у прошлого РУКОВОДСТВА и есть ли они сейчас? Нет, у этих эффективных ...
Главе Intel потребуется десятилетие, чтобы исправить ошибки предшественников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем