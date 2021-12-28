Австрийский оверклокер noizemaker продолжает испытывать процессор AMD Ryzen 3 5300G семейства Cezanne, при помощи которого он уже отметился в первой тройке результатов по многим тестовым номинациям. В тесте y-cruncher Pi-1b он тоже занял вторые места среди всех моделей с четырьмя ядрами и модельном зачёте соответственно.
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Для этого частоту процессора пришлось поднять до 5350 МГц с сохранением активности четырёх ядер и восьми потоков. Для охлаждения предсказуемо использовался жидкий азот, в основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе набора логики AMD X570.
Тест был пройден процессором за 54,484 секунды, в этом его обошёл только один экземпляр аналогичной модели, он же оказался лучше и среди всех процессоров с четырьмя ядрами.