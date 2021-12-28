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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900K на частоте 6936 МГц стал лучшим в Geekbench3 Multi Core
Среди процессоров с восемью ядрами.
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Немецкий оверклокер sergmann продемонстрировал потенциал имеющегося у него экземпляра процессора Intel Core i9-12900K в достаточно актуальном тестовом приложении – Geekbench3 Multi Core. В материнской плате Gigabyte Z690 Aorus Tachyon данный процессор был разогнан до 6936 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, sergmann

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На указанной частоте удалось сохранить активность восьми ядер и шестнадцати потоков, которые и определили результат тестирования – система смогла набрать 83 539 баллов Geekbench3 Multi Core, продемонстрировав лучший результат среди компьютеров с восьмиядерными процессорами. В модельном зачёте, как легко догадаться, этот процессор тоже стал лучшим.

#intel #экстремальный разгон #alder lake-s #core i9-12900k #geekbench 3
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