Масштаб бедствия иной раз увеличивается другим бедствием.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Летние периоды локдауна в Малайзии показали, что от активности местных предприятий зависят как электронная промышленность, так и автомобильная, поскольку здесь обрабатывается до 13% мировой продукции соответствующих типов. Как поясняет DigiTimes со ссылкой на TechWireAsia, второй по величине в Юго-Восточной Азии порт, находящийся в Малайзии, в результате наводнения серьёзно пострадал, что должно негативно сказаться на логистической активности в регионе.

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Источник изображения: Pixabay

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Одновременно от наводнения пострадали предприятия полупроводниковой и автомобильной отрасли, расположенные в Малайзии. Некоторые из них были вынуждены на неделю приостановить работу для устранения последствий стихийного бедствия. Рядом с малазийской столицей на неделю прекратило работу предприятие Panasonic по производству бытовой техники. Словом, при такой концентрации негативных событий рассчитывать на быстрое восстановление отрасли после полупроводникового кризиса не приходится.