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Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML сочла возможным увеличить объёмы поставок оборудования находящейся под санкциями китайской SMIC
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Ещё недавно судьба SMIC зависела от способности американских властей усугубить санкции против этого контрактного производителя чипов, поскольку оборонное ведомство США имело основания считать, что китайские производители получают передовое оборудование для выпуска чипов в обход существующих ограничений. По информации Business Korea, вяло проходившие с начала текущего года переговоры между ASML и SMIC теперь завершились успехом, поскольку первая поняла, что сможет поставлять второй в 2022 году больше литографических сканеров.

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Источник изображения: TSMC

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Речь идёт об оборудовании класса DUV, которое номинально предназначено для выпуска чипов с литографическими нормами 30 нм и выше, но TSMC и Samsung подобное оборудование используют и для выпуска продукции, по своим параметрам близкой к 10-нм изделиям. Теоретически, ничто не мешает китайскому клиенту ASML добиться аналогичной адаптации. К концу 2023 года SMIC рассчитывает потратить $11 млрд на расширение производства на предприятиях, использующих DUV-сканеры. Сейчас китайская компания эксплуатирует около 1000 единиц такого оборудования, она также активно закупает подержанные сканеры в Японии.

#полупроводники #литографическое производство #китай #smic #asml #китайские производители
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