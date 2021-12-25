Двусмысленная для русскоязычной аудитории аллегория имеет отношение к празднику.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В этом году празднования Рождества католиками пришлось на плановые выходные, поэтому сопутствующее сокращение количества информационных поводов не так больно ударит по вынужденно одержимым трудоголизмом авторам новостей. Без праздничного настроения, однако, не смогли обойтись многие крупные компании компьютерного сектора, и британское представительство AMD не стало исключением.

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Источник изображения: Twitter, AMD UK

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Оно поздравило своих подписчиков в Twitter весьма оригинальным образом, сообщив, что некоторые легенды гласят об использовании Санта-Клаусом процессоров Ryzen Threadripper в качестве «силовой установки» саней, на которых он облетает планету с миссией раздачи подарков. Обычно в этом контексте принято изображать упряжку северных оленей, но маркетологи AMD сочли уместной и такую аллегорию. Возможно, компания уже начала готовить почву к анонсу процессоров Ryzen Threadripper PRO следующего поколения, который должен состояться в начале марта будущего года.