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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Ryzen 3 5300G на частоте 5550 МГц занял вторые места в паре тестов
«Серебро» среди всех процессоров с четырьмя ядрами – это достойно.
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Австрийский энтузиаст noizemaker, по всей видимости, решил, что с изучением разгонного потенциала процессоров AMD семейства Cezanne рано завязывать, а потому использовал модель Ryzen 3 5300G в экспериментах с жидким азотом. Данный способ охлаждения позволил автору поднять частоту процессора до 5550 МГц, и в тесте GPUPI for CPU 1B получить результат 2 минуты 2,38 секунды, что соответствует второму месту среди всех моделей с четырьмя ядрами.

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Источник изображения: HWBot, noizemaker

В тесте Geekbench3 Multi Core второе место было занято с результатом 32 254 балла. На указанной частоте процессор сохранял активность четырёх ядер и восьми потоков.

Источник изображения: HWBot, noizemaker

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В тесте HWBot x256 4K на частоте 4999 МГц этот же процессор продемонстрировал лучший результат в модельном зачёте – 12,343 кадра в секунду.

#amd #экстремальный разгон #apu #cezanne #ryzen 3 5300g
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