Первоначально руководство Intel рассчитывало определиться с местом строительства предприятия в Европе до конца текущего года, но к декабрю было вынуждено признать, что свой выбор сделает лишь в начале следующего года. Теперь Reuters сообщает, что Италия остаётся одним из фаворитов «предвыборной гонки», но здесь компания планирует построить лишь предприятие по упаковке готовых кристаллов в корпус и их тестированию. Само европейское предприятие по обработке кремниевых пластин может разместиться в Германии.
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В любом случае, власти европейских стран ведут с Intel переговоры о выделении компанией десятилетнего бюджета в сумме 80 млрд евро на развитие местной производственной инфраструктуры. Само предприятие в Италии может обойтись американскому гиганту примерно в 8 млрд евро. Итальянские власти намереваются сперва определиться с условиями работы предприятия, включая количество создаваемых рабочих мест и тарифы на электроэнергию, прежде чем приступить к выбору места для строительства. Кстати, во Франции может появиться исследовательский центр Intel, так что Германия и Италия не останутся единственными странами, в которых компания намеревается расширить своё европейское присутствие.