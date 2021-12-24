Всего за десять лет компания готова потратить на Европу около 80 млрд евро.

Первоначально руководство Intel рассчитывало определиться с местом строительства предприятия в Европе до конца текущего года, но к декабрю было вынуждено признать, что свой выбор сделает лишь в начале следующего года. Теперь Reuters сообщает, что Италия остаётся одним из фаворитов «предвыборной гонки», но здесь компания планирует построить лишь предприятие по упаковке готовых кристаллов в корпус и их тестированию. Само европейское предприятие по обработке кремниевых пластин может разместиться в Германии.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

В любом случае, власти европейских стран ведут с Intel переговоры о выделении компанией десятилетнего бюджета в сумме 80 млрд евро на развитие местной производственной инфраструктуры. Само предприятие в Италии может обойтись американскому гиганту примерно в 8 млрд евро. Итальянские власти намереваются сперва определиться с условиями работы предприятия, включая количество создаваемых рабочих мест и тарифы на электроэнергию, прежде чем приступить к выбору места для строительства. Кстати, во Франции может появиться исследовательский центр Intel, так что Германия и Италия не останутся единственными странами, в которых компания намеревается расширить своё европейское присутствие.