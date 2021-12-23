Определены их основные технические характеристики.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Стремясь поскорее поведать миру о характеристиках процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO нового поколения Chagall, основатель немецкого ресурса Igor’s LAB просто прогнал исходный материал через систему машинного перевода, поэтому ностальгическая часть с упоминанием визита в дом-музей Марка Шагала в Витебске тоже никуда не делась, но нас интересуют исключительно технические подробности.

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Источник изображения: VideoCardz

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По словам источника, процессоры семейства AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 получат конструктивное исполнение sWRX8, подразумевающее поддержку до восьми каналов памяти типа DDR4. Частотные характеристики всех пяти моделей будут упираться в единую максимальную отметку 4.55 ГГц, а вот начальные частоты будут различаться в зависимости от количества ядер. Младшая 12-ядерная модель будет стартовать с отметки 4.1 ГГц, а старшая с 64 ядрами и 256 Мбайт кеша будет стартовать с 2.7 ГГц. Предполагается, что дебют нового семейства процессоров AMD намечен на март будущего года.