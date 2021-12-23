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Новости Hardware Алексей Сычёв
Noctua будет предлагать антивибрационные прокладки для вентиляторов отдельно
Они помогут усмирить системы жидкостного охлаждения.
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Продукция австрийской компании Noctua славится не только высокой ценой и характерной цветовой гаммой, но и тщательной инженерной проработкой каждого изделия. На этой неделе производитель объявил о выходе на рынок комплекта NA-SAVG1, позволяющего снабдить антивибрационными прокладками сразу три вентилятора типоразмера 120 х 120 х 25 мм той же марки.

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Источник изображения: Noctua

Прокладка помещается между соприкасающимися плоскостями вентилятора и радиатора системы жидкостного охлаждения – именно по этой причине их в комплекте три штуки, поскольку набор призван снизить шум и вибрации от радиаторов типоразмера 360 мм.

Источник изображения: Noctua

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Для серии систем охлаждения Chromax будет предложена чёрная версия комплекта. Производитель подчёркивает, что прокладки не могут использоваться с вентиляторами, имеющими уменьшенную до 15 мм толщину корпуса. Цена комплекта пока не уточняется, но уже известно, что купить его можно будет через сеть магазинов Amazon.

#noctua #вентиляторы #системы охлаждения
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