Слухи относят к числу возможных январских премьер Intel и процессор Core i9-12900KS, обладающий улучшенным за счёт более тщательной сортировки частотным потенциалом, и разработчик утилиты AIDA64 Extreme утверждает, что его творение готово поддерживать и правильно идентифицировать эту новинку семейства Alder Lake-S.
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Попутно бета-версия 6.60.5906 данной утилиты устраняет некоторые недостатки предыдущих ревизий программного обеспечения. Выпуск модели Core i9-12900KS будет направлен на укрепление имиджа продукции Intel, вряд ли такие процессоры получат большое распространение и длительный жизненный цикл.