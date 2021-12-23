Жидкий азот и немного везения.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Американский оверклокер Splave продолжает постигать пределы возможностей связки из процессора Intel Core i9-12900K семейства Alder Lake-S и материнской платы ASRock Z690 Aqua OC в сочетании с жидким азотом.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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На этот раз процессору удалось сохранить активность всех восьми ядер и шестнадцати потоков на частоте 6800 МГц. Этого оказалось достаточно, чтобы получить 35,772 кадра в секунду в тесте HWBot x256 4K и занять первое место среди всех моделей с восемью ядрами. В модельном зачёте результат тоже удостоился первого места, а вот в общем смог добраться только до 168-й позиции.