С сентября аналитики то и дело высказывали опасения, что во втором полугодии Apple не сможет выпустить желаемое количество смартфонов, и длительные сроки ожидания iPhone 13 в первые недели после выхода нового семейства на рынок красноречиво указывали на дисбаланс спроса и предложения. Тем более, что представители Apple открыто говорили об угрозе дефицита компонентов, используемых при производстве смартфонов.
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Эксперты Morgan Stanley в новом исследовании сообщают, что Apple уже вышла на усреднённый объём производства iPhone около 82 млн смартфонов в квартал, поэтому до конца года она вполне сможет удовлетворить основную часть спроса. По крайней мере, на развитых рынках сроки ожидания заказанных iPhone уже сократились до пары дней, хотя ещё недавно измерялись несколькими неделями.
Спрос на новые iPhone при этом достаточно высок, как утверждает Morgan Stanley. В Китае, например, объёмы продаж выросли на 46% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, по итогам квартала компания может выручить до $72,9 млрд от реализации смартфонов, а все опасения по поводу снижения объёмов производства могут оказаться преувеличенными. К декабрю компании удалось преодолеть дефицит силовых электронных компонентов и модулей камер, как утверждает источник.