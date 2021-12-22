Нет-нет, четвёртый процессор востребован постоянно.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В сентябре следующего года китайские покупатели смогут получить первые электромобили NIO ET5, которые не только будут предлагаться в версиях с запасом хода 1000 км, но и оснащаться продвинутым автопилотом на базе бортового компьютера NIO Adam. Компания NVIDIA, снабжающая эту платформу своими процессорами серии DRIVE Orin, сочла нужным пояснить, как устроен автопилот NIO ET5.

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Источник изображения: NVIDIA

Естественно, гораздо уместнее говорить о системах активной помощи водителю, чем о полностью автоматическом управлении транспортным средством, но для краткости сгодится и термин «автопилот». Всего на плате размещаются четыре таких процессора, каждый из которых обладает быстродействием в 254 TOPS. В совокупности система предлагает 48 ядер Arm Cortex A78, 256 тензорных ядер третьего поколения, 8096 ядер CUDA и 68 млрд транзисторов. NVIDIA называет этот бортовой компьютер одним из самых производительных из применяемых на транспорте.

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Два из четырёх процессоров используются для обработки данных, поступающих с камер, датчиков и лидаров, третий процессор заложен для избыточности вычислительных ресурсов ради обеспечения надёжности работы системы, а четвёртый используется в системе машинного обучения. Навыки автопилота совершенствуются централизованно силами нейронной сети, но локальный процессор адаптирует новые функции к манере вождения конкретного человека.