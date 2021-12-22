При поддержке процессора Intel Core i9-12900K.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Российский энтузиаст Traktor уже не первый год доказывает эффективность своего подхода к информационному наполнению базы данных HWBot. Он использует собственные материнскую плату и центральный процессор актуального поколения, а видеокарты на время экспериментов заимствует у товарища и единомышленника, известного нашим постоянным читателям под псевдонимом Mentoza.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

Охлаждать центральный процессор в последнее время помогают водоблок и чиллер, а видеокарты обычно довольствуются штатным охлаждением, но если оно является жидкостным, то это удваивает шансы на успех. Так получилось и в этот раз, поскольку Traktor смог объединить в одной системе процессор Intel Core i9-12900K семейства Alder Lake и видеокарту EVGA GeForce RTX 3090.

Источник изображения: HWBot

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В максимальном варианте частоты видеокарты удалось повысить до 2220/21930 МГц, а вот центральный процессор работал на частотах порядка 5.6 ГГц при активности восьми ядер и восьми потоков. Россиянину удалось установить 11 новых рекордов среди систем с одиночной видеокартой, преимущественно относящихся к серии тестов 3DMark Ice Storm, Catzilla и 3DMark11.