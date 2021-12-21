И не всем будет по карману.

Прелесть импровизированной «колонки президента» издания DigiTimes заключается в том, что в данном разделе популярный тайваньский сайт публикует прогнозы знакомого с положением дел в отрасли эксперта, не ограничивая к ним доступ тем читателям, которые не расщедрились на платную подписку.

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Источник изображения: DigiTimes

Новая публикация в этой рубрике повествует о тех вызовах, с которыми полупроводниковой отрасли придётся столкнуться в ближайшие годы. Прежде всего, автор делает упор на необходимости существенных инвестиций в освоение новых техпроцессов и массового производства продукции с их использованием. Например, чтобы построить новое предприятие по выпуску 5-нм чипов, потребуется не менее $16 млрд.

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Высокая концентрация капитала ограничивает круг тех компаний, которым будет доступна передовая литография. Если в 1998 году на долю пять крупнейших контрактных производителей чипов приходились 27% мировых инвестиций в этой сфере, то уже в 2008 году показатель вырос до 58%, а к настоящему времени достиг 72%. До 2025 года, как минимум, по словам главы DigiTimes Asia, компания Samsung Electronics не сможет соперничать с TSMC по количеству привлекаемых клиентов на контрактном направлении бизнеса, а также по разнообразию используемых ими техпроцессов. Пока корейский конкурент способен переманить у TSMC лишь пару клиентов на один или два техпроцесса, как считает автор исходной публикации.