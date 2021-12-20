Подводя итоги года, аналитики Wedbush Securities предложили инвесторам сосредоточиться на выделении акций тех компаний, которые сохранят способность наращивать выручку и после завершения пандемии. К их числу, по мнению экспертов, можно будет отнести компании, определяющие дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры – например, NVIDIA и Apple.
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На цифровую трансформацию, как считает источник, в ближайшие шесть или семь лет будет потрачено около $2 трлн, и желающим вложиться в акции компаний технологического сектора следует задуматься, какие из участников рынка не растеряют преимущества после завершения пандемии. Курс акций той же NVIDIA с начала года вырос более чем в два раза, а дальнейшее его движение вверх будет поддерживаться растущим интересом к экосистеме метавселенной, как считают многие аналитики.