В этом году акции компании выросли в цене более чем вдвое.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Подводя итоги года, аналитики Wedbush Securities предложили инвесторам сосредоточиться на выделении акций тех компаний, которые сохранят способность наращивать выручку и после завершения пандемии. К их числу, по мнению экспертов, можно будет отнести компании, определяющие дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры – например, NVIDIA и Apple.

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Источник изображения: Getty Images

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На цифровую трансформацию, как считает источник, в ближайшие шесть или семь лет будет потрачено около $2 трлн, и желающим вложиться в акции компаний технологического сектора следует задуматься, какие из участников рынка не растеряют преимущества после завершения пандемии. Курс акций той же NVIDIA с начала года вырос более чем в два раза, а дальнейшее его движение вверх будет поддерживаться растущим интересом к экосистеме метавселенной, как считают многие аналитики.