Операция «пятая нога».

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Долго хранивший англоязычное молчание тайваньский ресурс DigiTimes к обеду разродился сразу серией публикаций, одна из которых была посвящена перспективам распространения портов USB Type-C в сегменте ноутбуков в следующем году. По словам источника, наличие такого порта станет стандартным для большинства новых моделей ноутбуков корпоративного класса.

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Источник изображения: HP Inc.

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Это значит, что поставщики соответствующих компонентов от этого только выиграют, ведь после выхода Windows 11 многие корпоративные клиенты начали задумываться о переходе на использование новых компьютеров, а ноутбуки давно формируют основную часть структуры продаж.