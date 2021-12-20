Расслабляться рано, жизнь не налаживается.

Новый сигнал к отсутствию возможности расслабиться и настроиться на лучшее посылает агентство Reuters, которое сообщает об ущербе предприятий европейского производителя оборудования BESI, расположенных в Малайзии. Эта компания выпускает оборудование для тестирования и упаковки чипов, а многие предприятия по их обработке как раз сосредоточены в этой стране. К слову, именно локдаун в летние месяцы, который был введён властями Малайзии из-за пандемии, усугубил дефицит чипов в автомобильной промышленности.

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Источник изображения: BESI

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Напомним, что недавно компания Intel заявила о намерениях вложиться в расширение своих мощностей на территории Малайзии, занятых тестированием и упаковкой процессоров. Выпускающая профильное оборудование компания BESI заявила, что в результате ливневых дождей оказалось подтоплено её предприятие в Малайзии, и часть готовой продукции пострадала. На возмещение прямого ущерба придётся потратить от 4 до 6 млн евро, а всего пришлось приостановить производство оборудования на сумму около 25 млн евро. Ещё 2 млн евро уйдут на ремонт здания и собственно технологического оборудования на предприятии BESI. Не исключено, что в результате дождей пострадают и другие предприятия отрасли, расположенные в Малайзии.