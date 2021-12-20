Процессору понадобился жидкий азот, а видеокарта не воспользовалась даже водоблоком в полной мере.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Австралийским энтузиастам из TeamAU удалось найти достойное применение оказавшемуся в их распоряжении процессору Intel Core i9-12900K, который был разогнан до 6940 МГц с сохранением активности четырёх ядер и четырёх потоков при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, TeamAU

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Соседствовавшую с ним видеокарту GeForce GTX 980 Ti марки Gigabyte разгонять вообще не пришлось, она работала на частотах 1216/1317/7204 МГц, но использовала водоблок. В любом случае, указанных частот хватило, чтобы набрать в 3DMark2001 SE рекордное количество баллов – 243 108. Это лучший результат не только среди систем с одиночной видеокартой, но и в абсолютном рейтинге в целом.