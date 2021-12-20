Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900K помог GeForce GTX 980 Ti обновить мировой рекорд 3DMark2001 SE
Процессору понадобился жидкий азот, а видеокарта не воспользовалась даже водоблоком в полной мере.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus

Австралийским энтузиастам из TeamAU удалось найти достойное применение оказавшемуся в их распоряжении процессору Intel Core i9-12900K, который был разогнан до 6940 МГц с сохранением активности четырёх ядер и четырёх потоков при помощи жидкого азота.

реклама

Источник изображения: HWBot, TeamAU

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 7000р
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Соседствовавшую с ним видеокарту GeForce GTX 980 Ti марки Gigabyte разгонять вообще не пришлось, она работала на частотах 1216/1317/7204 МГц, но использовала водоблок. В любом случае, указанных частот хватило, чтобы набрать в 3DMark2001 SE рекордное количество баллов – 243 108. Это лучший результат не только среди систем с одиночной видеокартой, но и в абсолютном рейтинге в целом.

#экстремальный разгон #geforce gtx 980 ti #core i9-12900k #3dmark2001 se
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Intel собирается ударить отборным Core i9-12900KS по процессорам AMD Ryzen с памятью 3D V-Cache
Intel Core i7-12700K на частоте 6716 МГц обновил рекорд Cinebench R20
Дуэт GeForce RTX 2080 Ti поднялся на второе место 3DMark Vantage Extreme при помощи водоблоков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 2
24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков
19
В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022
35
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
29
Мир консолей: Свидетели писания Xbox Game Pass
11
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
9
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
+

Сейчас обсуждают

overandover
09:29
Так в бусты лезут чтобы уравнять частоту с первым ядром или же поднять все. На 8 потоков вполне себе параллелится нагрузка в большинстве игор, это даже в диспетчере задач видно.
В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022
Kozma
09:23
Асик - майнеру. А геймеру - хуясик, а не асик.
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
Дмитрий
09:23
На армату были большие надежды. в чем то она была лучшей и первой. Современная техника, классы техники делилась интересно, дымы. всякие анимации снарядов красивые. Даже акции и марафоны были очень и...
Детально сравниваю World of Tanks с Armored Warfare - все как вы любите
Kozma
09:22
Ну, в коробку от RTX3090 можно положить открытку.
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
Wer3w0lf
09:22
Родственнику тоже 10400 взял в связке с asus 1070ti весной за 650 евро комп в сборе, но для себя любимого я взял нормальный проц от AMD.
Techspot определил TOP-5 лучших процессоров уходящего 2021 года
Дмитрий
09:19
чтобы увидеть разницу достаточно открыть ютуб и увидеть миниатюры от видео. это сразу в глаза бросится что они более детализированные. да и шрифты тоже.
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
Дмитрий
09:14
Есть одна большая проблема у теликов - говнокачество. то что делают сейчас качественным никак не назвать. там лампы подсветки которые на 2 года работы расчитаны но на деле гаснут и ломаются от бра...
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
JLuku
09:14
А в чем смысл этого "исследования"? Важно же не конечное разрешение, а плотность пикселей на единицу площади. На мониторе 21" нет никакой видимой разницы между 2k и 8k. Собственно, поэтому FullHD и я...
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
bumbox
09:12
ну что могу сказать, воистину "достойное применение процессору".
Intel Core i9-12900K помог GeForce GTX 980 Ti обновить мировой рекорд 3DMark2001 SE
Дмитрий
09:09
высокая герцовка сейчас 120 герц есть на теликах олед. но они и стоят от 80к и выше. все остальные идут по 60 герц. за исключением маркетинговых 200 герц против усталости глаз. за теликом я уже си...
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем