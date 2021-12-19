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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Редкое публичное выступление генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) в последние месяцы обходилось без демонстрации уверенности в способности компании получить одобрение на покупку разработчика программируемых матриц Xilinx до конца текущего года. Недавно китайские СМИ сообщили, что китайские регуляторы до сих пор изучают те уступки, на которые AMD согласилась пойти ради удовлетворения их требований.

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Источник изображения: Getty Images

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При этом у третьих компаний на рынке Китая не возникло возражений против предлагаемых условий заключения сделки между AMD и Xilinx, поэтому ожидается, что она всё-таки будет одобрена до конца текущего года. Уверенности в благоприятном исходе инвесторам добавила и информация о готовности китайских регуляторов одобрить сделку между Intel и SK hynix. Курс акций Xilinx вырос на пару процентов на данном оптимизме. От AMD сделка не потребует существенных материальных затрат, поскольку компании просто обменяются своими акциями.