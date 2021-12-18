Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware mpanasovsky
Анонс Doogee V20 – два экрана, NFC, камера ночного видения и возможность выиграть смартфон
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus

Китайская компания Doogee имеет многолетний опыт в производстве защищённых смартфонов разных ценовых категорий. Кульминацией работы производителя стала модель Doogee V20. Она заменит собой на рынке смартфон Doogee V10, который пользовался большим успехом.



Между моделями есть немало общего. Например, обе заключены в защищённый корпус. Защита соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Также каждый смартфон может похвастаться 16-мегапиксельной фронтальной камерой, поддержкой технологии Near Field Communication и 33-ваттной быстрой зарядкой по проводу.



Одной из главных особенностей Doogee V20 стал дополнительный дисплей. Он имеет диагональ 1,05 дюйма и располагается на тыльной стороне корпуса рядом с основной камерой. Основная панель имеет диагональ 6,43 дюйма и построена на базе Full HD+ матрицы формата Full HD+ на органических светодиодах. Это существенный шаг вперёд в сравнении с предшественником, который получил жидкокристаллическую 6,39-дюймовую панель с разрешением HD+.



А вот ёмкость аккумуляторной батареи уменьшилась с 8500 мА*ч до 2000 мА*ч. Как мы писали, обе модели поддерживают 33-ваттную подзарядку. Также для новинки заявлена беспроводная зарядка. Её мощность составляет 15 Вт против 10 Вт у смартфона прошлого поколения.

Основная камера изменилась на треть. Она сохранила только 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль. Разрешение стандартного блока выросло с 48 МП до 64 МП. Также появилась 20-мегапиксельная камера ночного видения. Она заменила собой 2-мегапиксельный датчик изображения для размытия фона в портретном режиме.



Doogee V20 оборудован 8 ГБ оперативной памяти, как и предшественник. А вот вместимость встроенного флеш-накопителя увеличилась вдвое, составив 256 ГБ вместо 128 ГБ. Работает модель под управлением операционной системы Android 11. Дата старта продаж новинки пока что не уточняется.

А на официальном сайте компания разыгрывает смартфоны Doogee V20. С условиями конкурса можно ознакомиться по этой ссылке.
#doogee
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Смартфоны и умные часы Doogee доступны со скидкой на распродаже 11.11 на AliExpress
Распродажа 11.11 на AliExpress – защищённые смартфоны Doogee со скидкой до $95
Doogee представит смартфон с двумя дисплеями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и строительства
6
Тест Horizon Zero Dawn с технологией AMD FidelityFX Super Resolution
62
Как лучше подключить 27" монитор Acer Nitro VG272UVbmiipx и почему. А также плюсы и минусы модели
86
Детально сравниваю World of Tanks с Armored Warfare - все как вы любите
29
Как купить игровую видеокарту без денег – реальная история, в которой не обошлось без майнига Эфира
30
Кризис Triple-A проектов: хорошо или плохо, и когда мы снова увидим старые-добрые игровые шедевры
46
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
7
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i5-11600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
О сходствах Биткоина и огромных древних каменных монет Раи с Тихоокеанских островов
18
Что такое технология умной одежды и как она работает
4

Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
16:27
Нет, я лишь показал бредовость заявления дурочка выше. Человек со своими сбережениями может делать все что ему хочется, хоть скупать все видеокарты в мире и потом давить их катком. Главное чтобы это н...
Владелец криптофермы с 7 000 видеокартами RTX 3070 рассказал о внутреннем устройстве его фабрики
wooopggabg
16:22
Читай оригинал. Там $150 per rig
Владелец криптофермы с 7 000 видеокартами RTX 3070 рассказал о внутреннем устройстве его фабрики
balcora
16:22
поймал, но не золотого и не за ноги)
Майнинговая ферма о общественной раздевалке приносит 240 000 рублей в месяц в Биткоине и Доги
Саша Смирнов
16:20
В какие игры вы играли на движке UE5?
Похоже, новая Mass Effect создаётся на движке Unreal Engine 5
Manager
16:13
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
Grotlon
16:12
Выпустят свой, китайский Zen 3
Система на базе 2 китайских процессоров Hygon C86 3185 обошла Ryzen 5 5600X в Blender на 33%
Grotlon
16:10
Бженчищикевич должно быть, а не Бженчишчикевич.
Система на базе 2 китайских процессоров Hygon C86 3185 обошла Ryzen 5 5600X в Blender на 33%
Chimbal
16:04
Еще забыл добавить в статью про платные слоты для техники и койки для экипажа на которых WG очень таки усердно пытается донаты вымогать... В AW уже целая куча танков и все у меня в ангаре без вливани...
Детально сравниваю World of Tanks с Armored Warfare - все как вы любите
Yurikel
16:03
Да-да-да, "новая парадигма"! © Не одной же Тесле стоить в 300 раз больше своих прибылей, правда? Догоним и перегоним! Давно, видать, пузырь доткомов уже лопнул, пора преподать урок заново.
Метавселенная позволит курсу акций NVIDIA вырасти в следующем году
Arimand
16:01
Будет забавно, если таки китайцы смогут эффективно скопипастить технологию по производству процессоров
Система на базе 2 китайских процессоров Hygon C86 3185 обошла Ryzen 5 5600X в Blender на 33%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем