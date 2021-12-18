Китайская компания Doogee имеет многолетний опыт в производстве защищённых смартфонов разных ценовых категорий. Кульминацией работы производителя стала модель Doogee V20. Она заменит собой на рынке смартфон Doogee V10, который пользовался большим успехом.
Между моделями есть немало общего. Например, обе заключены в защищённый корпус. Защита соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Также каждый смартфон может похвастаться 16-мегапиксельной фронтальной камерой, поддержкой технологии Near Field Communication и 33-ваттной быстрой зарядкой по проводу.
Одной из главных особенностей Doogee V20 стал дополнительный дисплей. Он имеет диагональ 1,05 дюйма и располагается на тыльной стороне корпуса рядом с основной камерой. Основная панель имеет диагональ 6,43 дюйма и построена на базе Full HD+ матрицы формата Full HD+ на органических светодиодах. Это существенный шаг вперёд в сравнении с предшественником, который получил жидкокристаллическую 6,39-дюймовую панель с разрешением HD+.
А вот ёмкость аккумуляторной батареи уменьшилась с 8500 мА*ч до 2000 мА*ч. Как мы писали, обе модели поддерживают 33-ваттную подзарядку. Также для новинки заявлена беспроводная зарядка. Её мощность составляет 15 Вт против 10 Вт у смартфона прошлого поколения.
Основная камера изменилась на треть. Она сохранила только 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль. Разрешение стандартного блока выросло с 48 МП до 64 МП. Также появилась 20-мегапиксельная камера ночного видения. Она заменила собой 2-мегапиксельный датчик изображения для размытия фона в портретном режиме.
Doogee V20 оборудован 8 ГБ оперативной памяти, как и предшественник. А вот вместимость встроенного флеш-накопителя увеличилась вдвое, составив 256 ГБ вместо 128 ГБ. Работает модель под управлением операционной системы Android 11. Дата старта продаж новинки пока что не уточняется.
А на официальном сайте компания разыгрывает смартфоны Doogee V20. С условиями конкурса можно ознакомиться по этой ссылке.