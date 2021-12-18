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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Входящая в состав холдинга Alphabet вместе с Google компания Waymo специализируется на разработке средств автоматического управления транспортом, и свои прототипы весьма активно испытывает на дорогах общего пользования США уже несколько лет подряд. В среду вечером проходящий испытания электромобиль Jaguar I-Pace с оборудованием Waymo на борту и страхующим водителем за рулём совершил наезд на пешехода в Сан-Франциско, как сообщает Bloomberg. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи.

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Источник изображения: Reddit

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Компания Waymo заявила, что в момент столкновения автоматика была отключена, и специалист за рулём полностью контролировал перемещение электромобиля. В принципе, ручной режим управления был активирован на протяжении всей поездки по маршруту, поэтому неудачное переключение между режимами тоже не могло стать причиной наезда на пешехода. Waymo обязуется предоставить подробный отчёт о происшествии в течение десяти дней, как того требуют правила, установленные в Калифорнии. Власти штата в случае необходимости предпримут предписанные законом административные меры.