Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Совершивший наезд на пешехода робомобиль Waymo управлялся человеком
Вкалывают роботы, а человек лишь отдувается за свои ошибки.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus

Входящая в состав холдинга Alphabet вместе с Google компания Waymo специализируется на разработке средств автоматического управления транспортом, и свои прототипы весьма активно испытывает на дорогах общего пользования США уже несколько лет подряд. В среду вечером проходящий испытания электромобиль Jaguar I-Pace с оборудованием Waymo на борту и страхующим водителем за рулём совершил наезд на пешехода в Сан-Франциско, как сообщает Bloomberg. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи.

реклама

Источник изображения: Reddit

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 7000р
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Компания Waymo заявила, что в момент столкновения автоматика была отключена, и специалист за рулём полностью контролировал перемещение электромобиля. В принципе, ручной режим управления был активирован на протяжении всей поездки по маршруту, поэтому неудачное переключение между режимами тоже не могло стать причиной наезда на пешехода. Waymo обязуется предоставить подробный отчёт о происшествии в течение десяти дней, как того требуют правила, установленные в Калифорнии. Власти штата в случае необходимости предпримут предписанные законом административные меры.

#google #сша #автопилот #waymo
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Власти США собираются склонить третьи страны к дружбе против китайских производителей чипов
Лишившаяся директора Cruise не теряет надежды начать коммерческую эксплуатацию беспилотных такси в 2022 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и строительства
6
Тест Horizon Zero Dawn с технологией AMD FidelityFX Super Resolution
62
Как лучше подключить 27" монитор Acer Nitro VG272UVbmiipx и почему. А также плюсы и минусы модели
79
Кризис Triple-A проектов: хорошо или плохо, и когда мы снова увидим старые-добрые игровые шедевры
45
Как купить игровую видеокарту без денег – реальная история, в которой не обошлось без майнига Эфира
25
Заметки на полях: Уникальная Geforce 820a и немножко про Nvidia Optimus в играх
3
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i5-11600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
Детально сравниваю World of Tanks с Armored Warfare - все как вы любите
7
О сходствах Биткоина и огромных древних каменных монет Раи с Тихоокеанских островов
16
Что такое технология умной одежды и как она работает
4

Сейчас обсуждают

Keltis
10:11
Когда Nvidia пишет потом емейлы 2 пользователям в год, о возможности покупки по рекомендованной цене, они наверное к Девидсону приходят. Слышь? Джексон, дай по братски пару штук....
Владелец криптофермы с 7 000 видеокартами RTX 3070 рассказал о внутреннем устройстве его фабрики
Антон Дмитров
10:11
Нахера геймеру 2 карты? А те кто берет карты ради майнига, те просто пидары по определению.
Владелец криптофермы с 7 000 видеокартами RTX 3070 рассказал о внутреннем устройстве его фабрики
Дмитрий Лонин
10:09
Так вот кто мою видюху купил!!! Из-за таких как он они стоят по 150к
Российских майнеров переведут на более высокий тариф оплаты за электроэнергию – Коммерсант
fokuslotus
10:08
вздрачиваешь? бывает иногда да? ну да, с какого перепугу родители должны модерировать контент, который заливают их дети?
Instagram вводит новые правила и функции для защиты подростков
Keltis
10:08
За электричество счет отдельный, причем тут аренда?
Владелец криптофермы с 7 000 видеокартами RTX 3070 рассказал о внутреннем устройстве его фабрики
Dmitry Mitry
10:06
Для не богатых 25%, для богатых 8% "The richest 400 Americans paid an average 8.2% federal income tax" https://www.cnbc.com/2021/09/23/americas-richest-400-families-pay-a-lower-tax-rate-than-average-...
Илон Маск заплатит $12 млрд налогов и станет крупнейшим физлицом-налогоплательщиком в истории США
la4mer2018
10:04
козёл. 150 баксов ему много.
Владелец криптофермы с 7 000 видеокартами RTX 3070 рассказал о внутреннем устройстве его фабрики
Академик
10:04
Нужно вводить налог за тунеядство. Кто не работает, тот платит).
Российских майнеров переведут на более высокий тариф оплаты за электроэнергию – Коммерсант
Евгений Добровольский
10:03
Если 24 дюйма то 1080 абсолютно не напрягает, но 27 уже просится 4к или хотя бы 2к.
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
wwr222
10:03
А ты-нет
Инвестор призывает Илона Маска к ответу за обесценивание акций Tesla на четверть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем