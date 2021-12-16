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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900K на частоте 7355 МГц показал лучший результат в PiFast
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Южнокорейский энтузиаст safedisk имеющийся у него серийный экземпляр процессора Intel Core i9-12900K продолжает испытывать в предельных режимах работы, и в тесте PiFast ему только что улыбнулась удача в виде возможности обновить абсолютный мировой рекорд.

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Источник изображения: HWBot, safedisk

Лучший результат в данном тесте отныне соответствует 7,970 секунды, хотя и не является единственным достижением ниже восьми секунд. Процессор Intel Core i9-12900K семейства Alder Lake-S удалось разогнать до 7355 МГц при помощи жидкого азота в материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Apex.

Источник изображения: HWBot, safedisk

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Активность при этом сохраняли восемь ядер и восемь потоков, ядра серии E в конкретных условиях были отключены.

#intel #экстремальный разгон #alder lake #core i9-12900k
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