И это в условиях ограничения по типу LHR.

Ресурс VideoCardz утверждает, что по своим каналам смог подтвердить характеристики новой версии GeForce RTX 3080, которая помимо 12 Гбайт памяти получит расширенную до 384 бит шину и увеличенное с 8704 до 8960 штук количество ядер CUDA. В совокупности данные улучшения позволят видеокарте обходить вариант с 10 Гбайт памяти в майнинге «эфира» на 20% по уровню быстродействия.

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Источник изображения: VideoCardz

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Кстати, уровень производительности в 52 мегахешей в секунду заявлен для версии LHR, которая официально предназначена любителям игр, а потому искусственно ограничивает своё быстродействие в майнинге. Если при помощи модификаций данный уровень производительности удастся поднять, то он окажется ещё выше. Предполагается, что новая версия GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти выйдет в январе следующего года.