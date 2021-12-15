Ресурс VideoCardz утверждает, что по своим каналам смог подтвердить характеристики новой версии GeForce RTX 3080, которая помимо 12 Гбайт памяти получит расширенную до 384 бит шину и увеличенное с 8704 до 8960 штук количество ядер CUDA. В совокупности данные улучшения позволят видеокарте обходить вариант с 10 Гбайт памяти в майнинге «эфира» на 20% по уровню быстродействия.
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Кстати, уровень производительности в 52 мегахешей в секунду заявлен для версии LHR, которая официально предназначена любителям игр, а потому искусственно ограничивает своё быстродействие в майнинге. Если при помощи модификаций данный уровень производительности удастся поднять, то он окажется ещё выше. Предполагается, что новая версия GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти выйдет в январе следующего года.