И повод давно найден.

Американские ведомства притесняют китайские компании по разным направлениям: министерство торговли запрещает экспорт технологий и участие в государственных закупках, а министерство финансов лишает их подпитки средствами американских инвесторов. Как отмечает Financial Times, попавшая под санкции первого типа китайская компания DJI рискует оказаться под ограничениями второго типа после расширения перечня нежелательных объектов для инвестиций по итогам заседания правительственного комитета США в грядущий четверг.

реклама

Источник изображения: Pixabay

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Помимо DJI, в перечень могут попасть ещё семь китайских компаний, три из которых специализируются на технологиях распознавания лиц. Все они подозреваются американскими властями в притеснении уйгуров в китайском районе Синьцзян. В некоторых случаях данная информация станет препятствием для своевременного выхода китайских компаний на открытый фондовый рынок. SenseTime от своего IPO, например, на днях воздержалась именно по этой причине.