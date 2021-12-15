Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США хотят запретить американским инвесторам вкладываться в капитал DJI
И повод давно найден.
анонсы и реклама
-13000р на MSI RTX 3070
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке

Американские ведомства притесняют китайские компании по разным направлениям: министерство торговли запрещает экспорт технологий и участие в государственных закупках, а министерство финансов лишает их подпитки средствами американских инвесторов. Как отмечает Financial Times, попавшая под санкции первого типа китайская компания DJI рискует оказаться под ограничениями второго типа после расширения перечня нежелательных объектов для инвестиций по итогам заседания правительственного комитета США в грядущий четверг.

реклама

Источник изображения: Pixabay

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Помимо DJI, в перечень могут попасть ещё семь китайских компаний, три из которых специализируются на технологиях распознавания лиц. Все они подозреваются американскими властями в притеснении уйгуров в китайском районе Синьцзян. В некоторых случаях данная информация станет препятствием для своевременного выхода китайских компаний на открытый фондовый рынок. SenseTime от своего IPO, например, на днях воздержалась именно по этой причине.

#сша #китайские производители #санкции #dji #дроны
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти США готовы поддержать субсидиями разработчиков чипов, а не только производителей
SMIC может лишиться доступа к оборудованию для выпуска 14-нм чипов
Министр торговли США призывает не перегибать с санкциями против SMIC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
90
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
39
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
50
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
79
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
39
Как сделать сборку Windows 11 своими руками. Пошаговая инструкция
24
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
29
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
44
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
24
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
30

Сейчас обсуждают

Алексей Михайлов
13:55
Оставьте свою дешёвую демагогию.
Глава Vivaldi призывает пользователей противостоять агрессивному продвижению Microsoft браузера Edge
wwr222
13:46
БП-фигня.Но и ты в первой сборке говно взял. Далее:проц 3600 не лучше 10400 и проиграет 11400.Но,если сравнивать с ноутбучными версиями,будет лидировать.Т..к частота будет выше.Ноут же будет частоты с...
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
fokuslotus
13:43
так это чисто майнерская карта. Нафига вк ориентированный на fullhd 12 гигов? для майнинга.
Рекомендованная европейская цена на GeForce RTX 2060 12 Гб оказалась на €200 выше обычной версии
Slow Mo
13:43
Спекулятивный ( продукт),нужный для узкого круга лиц.Го-во и не должно помогать МММ или против народа?
Российские майнеры просят легализации криптовалют, а депутаты Госдумы хотят ввести налог на прибыль
Ramforce
13:42
Manli, это Китай для внутреннего рынка?
Тестирую Manli RTX 3060 серьезно - с разборкой и замерами температуры
Алексей Обухов
13:40
АМД - мастера! Интал - сасат!)))))
Первый процессор AMD с поддержкой DDR5 заметили в базе данных бенчмарка CrossMark
Кушайте
13:39
Да у меня был ку6600 на @3.7Ггц камень супер , почти 5 лет пользовался им , до самых ой7 2600 .
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
Академик
13:39
Насколько я знаю в последних моделях Asus Zephyrus применяют жидкий металл. Меня устраивает full HD матрица 240Гц вполне. В таком разрешении такая герцовка раскрывается полностью в CS Go например, там...
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
Slow Mo
13:38
Стабильности курса у крипты нет,жрет до фига ресурсов ,анонимности ноль-только запрет
Российские майнеры просят легализации криптовалют, а депутаты Госдумы хотят ввести налог на прибыль
Валерий Муравицкий
13:38
Ничего не сделали для майнеров, а в карман хотят влезть, государство-1ый вор и обманщик
Российские майнеры просят легализации криптовалют, а депутаты Госдумы хотят ввести налог на прибыль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем