Американские ведомства притесняют китайские компании по разным направлениям: министерство торговли запрещает экспорт технологий и участие в государственных закупках, а министерство финансов лишает их подпитки средствами американских инвесторов. Как отмечает Financial Times, попавшая под санкции первого типа китайская компания DJI рискует оказаться под ограничениями второго типа после расширения перечня нежелательных объектов для инвестиций по итогам заседания правительственного комитета США в грядущий четверг.
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Помимо DJI, в перечень могут попасть ещё семь китайских компаний, три из которых специализируются на технологиях распознавания лиц. Все они подозреваются американскими властями в притеснении уйгуров в китайском районе Синьцзян. В некоторых случаях данная информация станет препятствием для своевременного выхода китайских компаний на открытый фондовый рынок. SenseTime от своего IPO, например, на днях воздержалась именно по этой причине.