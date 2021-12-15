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Новости Hardware Алексей Сычёв
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Своеобразную попытку подвести итоги текущего года и определиться с планами производителей процессоров на последующие предприняли представители немецкого сайта PC Games Hardware, которые славятся своей традицией составлять профильные иллюстрации по мотивам существующих слухов.

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Источник изображения: PC Games Hardware

Если опираться на данные этого источника, то AMD возьмёт за обыкновение представлять каждый год новое семейство процессоров Ryzen для настольных систем, даже если раз в два года придётся ограничиваться добавлением слоя кеш-памяти, как это произойдёт в следующем полугодии. В это же время Intel может представить процессоры Sapphire Rapids для применения в производительных настольных конфигурациях.

Второе полугодие будет явно более насыщенным с точки зрения процессорных премьер. Гибридные процессоры семейства Ryzen 6000G составят компанию настольным Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4, а новое поколение Ryzen Threadripper успеет примерить лишь архитектуру Zen 3.

По мнению немецких коллег, в 2023 году AMD расщедрится только на обновление семейства Ryzen 7000, которое получит незначительные изменения относительно предшественников. Зато Intel в 2023 году сперва представит 7-нм процессоры Meteor Lake, а затем предложит процессоры Arrow Lake в новом конструктивном исполнении.

Потребительские процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 5, по мнению немецких источников, появятся не ранее 2024 года, компания Intel к тому времени должна выпустить процессоры Lunar Lake, использующие техпроцесс Intel 3, условно соперничающий с 3-нм технологией TSMC. Семейство Ryzen 8000 вполне может выпускаться с её использованием.

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В 2025 году семейство Ryzen 8000 с архитектурой Zen 5 ждёт поверхностное обновление, а Intel к тому времени предложит процессоры Nova Lake. Как известно, в ближайшие четыре года Intel ставит перед собой задачу освоить пять новых техпроцессов, и середина десятилетия как раз является тем рубежом, после пересечения которого компания рассчитывает вернуть себе статус технологического лидера.

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