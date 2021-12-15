На этой неделе генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на частном самолёте отправился на Тайвань для проведения переговоров с представителями TSMC, как напоминает Radio Taiwan International. Об итогах переговоров пока судить рано, да и не факт, что они вообще будут сразу же оглашены, зато глава Intel успел поделиться некоторыми планами перед своим отлётом.
реклама
В частности, он заверил аудиторию, что Intel продолжит вкладывать средства в экономику Тайваня. Сейчас на острове работают около 1000 сотрудников компании. Как известно, Intel рассчитывает договориться с TSMC о гарантированных квотах на производство передовых компонентов. Предполагается, что TSMC придётся к 2023 году освоить выпуск 3-нм чиплетов для потребительских процессоров Intel, а 6-нм графические процессоры для видеокарт этой марки начнёт поставлять уже в ближайшие месяцы.
При этом глава Intel не стесняется агитировать клиентов компании способствовать диверсификации географии производства чипов, называя Тайвань не самым стабильным регионом. Распределение предприятий по разным странам позволит снизить вероятность возникновения перебоев в поставках полупроводниковых компонентов.