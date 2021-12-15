На острове уже трудятся 1000 специалистов Intel.

На этой неделе генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на частном самолёте отправился на Тайвань для проведения переговоров с представителями TSMC, как напоминает Radio Taiwan International. Об итогах переговоров пока судить рано, да и не факт, что они вообще будут сразу же оглашены, зато глава Intel успел поделиться некоторыми планами перед своим отлётом.

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Источник изображения: Intel

В частности, он заверил аудиторию, что Intel продолжит вкладывать средства в экономику Тайваня. Сейчас на острове работают около 1000 сотрудников компании. Как известно, Intel рассчитывает договориться с TSMC о гарантированных квотах на производство передовых компонентов. Предполагается, что TSMC придётся к 2023 году освоить выпуск 3-нм чиплетов для потребительских процессоров Intel, а 6-нм графические процессоры для видеокарт этой марки начнёт поставлять уже в ближайшие месяцы.

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При этом глава Intel не стесняется агитировать клиентов компании способствовать диверсификации географии производства чипов, называя Тайвань не самым стабильным регионом. Распределение предприятий по разным странам позволит снизить вероятность возникновения перебоев в поставках полупроводниковых компонентов.