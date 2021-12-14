Вычислительные ресурсы можно будет позаимствовать у других компьютеров.

Старший вице-президент Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) выступает на специализированных мероприятиях, когда компании требуется поведать о новых инициативах или продуктах. В случае с глобальной тенденцией к созданию так называемой метавселенной этот руководитель Intel, как сообщает Reuters, привел интересный пример совместного использования аппаратных ресурсов нескольких устройств, объединяемых в одну программную платформу.

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Источник изображения: Twitter, Intel

По словам Раджи Кодури, метавселенная позволит использовать ресурсы разнородных по своему составу компьютерных систем для решения конкретных задач в отдельный момент времени. Например, если пользователь захочет запустить ресурсоёмкую игру на ноутбуке скромной конфигурации, платформа позволит ему использовать вычислительные ресурсы находящегося по соседству настольного игрового ПК, если тот в настоящий момент напрямую не задействован.

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Это будет чем-то напоминать облачный гейминг, но с использованием аппаратных ресурсов, принадлежащих конечным пользователям. Intel обещает позаботиться о том, чтобы программная экосистема при этом работала с аппаратным обеспечением конкурентов и развивалась на принципах открытости.