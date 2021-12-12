Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC начала переговоры о строительстве предприятия в Германии
На Тайване свет клином не сошёлся.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Новое руководство TSMC, судя по активности компании в последние годы, оказалось более сговорчивым, чем её основатель, поскольку почти каждый месяц в уходящем году нам приходилось обсуждать те или иные планы тайваньской компании по расширению географии производства. На предприятие в США TSMC готова потратить $12 млрд, в следующем году будет начато строительство предприятия в Японии за $7 млрд. По информации Bloomberg, на повестке дня появилось и строительство предприятия в Германии.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Во всяком случае, старший вице-президент TSMC по продажам в Европе и Азии Лора Хо (Lora Ho) на технологической конференции в Тайбэе заявила, что компания находится на начальной стадии переговоров с властями Германии о строительстве предприятия в этой европейской стране. Место пока не выбрано, да и о субсидиях с немецкой стороны пока речь не ведётся.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #германия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти США готовы поддержать субсидиями разработчиков чипов, а не только производителей
SMIC может лишиться доступа к оборудованию для выпуска 14-нм чипов
Генеральный директор Intel посетит Тайвань и Малайзию для переговоров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile
55
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
24
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
32
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
18
Обзор и тест игрового ноутбука MSI GS63VR 7700HQ + GTX 1070 и сравнение с 10750H + RTX 2070
29
Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)
25
Стартовала большая распродажа ключей с 30% скидкой – Windows 11 Pro стоит всего $20
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
42
Загадки истории: Первыми Америку открыли викинги, а не Колумб
54
WD My Passport SSD - обзор и тест скоростного внешнего SSD на 2 Тб
18

Сейчас обсуждают

omoikane
07:38
это полит бот очередной видно. :D
Представители Intel заявили о возможном усилении дефицита CPU из-за нехватки суспензии Optiplane
ахахах
07:33
щас потипу брежнева,пиндосовские корпорации-мелкософт и т.д поставили байдуна.На следущих выборах там другая партия придёт(ненату лошадку походу корпорации поставили)
Windows 11 vs Windows 10 в играх – одиннадцатая версия превосходит предшественника
wwr222
07:28
Профиль лопастей абсолютно идентичен обычным термалрайтовским вертушкам на 1300 оборотов.
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
BruteForce
07:24
Дык такой открытости даже в реальном мире нет: я, например, не смогу ловить рыбу, если у меня нет удочки. :)
Анонс Sniper Elite 5, место и время действия — Франция 1944 года
ахахах
07:23
нечем у 11 привлеч пользователя
Windows 11 vs Windows 10 в играх – одиннадцатая версия превосходит предшественника
Inqizitor
07:21
Да кто в здравом уме 600 отдаст за этот мусор? Ну 350 за топ можно.
Инсайдер рассказал о характеристиках графических процессоров Intel Arc Alchemist и показал их фото
Владимир
07:20
Главное ждать, верить и надеятся. к примру как я, что у 3090 появится твики памяти чтобы поднять хешрейт в полтора раза как то было у gtx1080/1080ti
Обновление прошивки увеличивает скорость майнинга RTX 3080 Ti на 21 процент
kilobait3
07:06
Именно поэтому синие и решили поиграть в запятые. Есть хороший спрос, почему бы не дать то что хотят. А мониторные игроки им неинтересны.
Появилось изображение графических процессоров Intel Arc Alchemist DG2-512EU и DG2-128EU
kilobait3
07:04
У вас симптом довольно актуальной болезни современности, противоречивая ламеровидная опухоль. Агрессия по отношению к лидерам её отличительная черта.
Появилось изображение графических процессоров Intel Arc Alchemist DG2-512EU и DG2-128EU
Inqizitor
06:58
Какой драйвер? У меня драйвер от Креатива стоит на 21H1 винде. Работает отлично и все игры с EAX работают отлично.
Windows 11 vs Windows 10 в играх – одиннадцатая версия превосходит предшественника
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем