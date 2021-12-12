На Тайване свет клином не сошёлся.

Новое руководство TSMC, судя по активности компании в последние годы, оказалось более сговорчивым, чем её основатель, поскольку почти каждый месяц в уходящем году нам приходилось обсуждать те или иные планы тайваньской компании по расширению географии производства. На предприятие в США TSMC готова потратить $12 млрд, в следующем году будет начато строительство предприятия в Японии за $7 млрд. По информации Bloomberg, на повестке дня появилось и строительство предприятия в Германии.

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Источник изображения: TSMC

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Во всяком случае, старший вице-президент TSMC по продажам в Европе и Азии Лора Хо (Lora Ho) на технологической конференции в Тайбэе заявила, что компания находится на начальной стадии переговоров с властями Германии о строительстве предприятия в этой европейской стране. Место пока не выбрано, да и о субсидиях с немецкой стороны пока речь не ведётся.