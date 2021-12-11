Машина будет улучшать свои качества уже после покупки.

Конференцию Deutsche Bank вице-президент и руководитель автомобильного бизнеса компании Али Кэни (Ali Kani) использовал для того, чтобы рассказать аудитории о намерениях NVIDIA изменить эволюционный путь развития транспортной отрасли. Он уже отмечал, что бортовые системы «умных» автомобилей на платформе NVIDIA проектируются таким образом, чтобы имелась возможность заменить бортовой компьютер на более совершенный с целью перехода на новый уровень автоматизации управления.

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Источник изображения: NVIDIA

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По мнению представителя NVIDIA, автомобили в ближайшей перспективе не будут пребывать в своём лучшем состоянии в день покупки. Напротив, они с годами будут становиться только совершеннее, если говорить о функциональных возможностях. Сейчас автомобильная отрасль, как считают в компании, стоит на пороге подобных больших перемен.