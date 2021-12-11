На конференции Deutsche Bank вице-президент и руководитель автомобильного бизнеса компании Али Кэни (Ali Kani) объяснил, какие надежды NVIDIA связывает с расширением рынка автомобильных систем. Для сравнения он использовал информацию о количестве графических процессоров, используемых Tesla в своей серверной инфраструктуре. Сейчас их около 10 тысяч штук, но имеющиеся электромобили Tesla способны обеспечивать автономность чуть выше второго уровня, а в один прекрасный день все продаваемые автомобили будут обеспечивать автономность четвёртого уровня.
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Сейчас Tesla только готовится выйти на объёмы выпуска 1 млн электромобилей в год. В целом же в мире ежегодно реализуется около 100 млн автомобилей, поэтому и NVIDIA в своих прогнозах исходит, что потребность в её решениях увеличится сперва в десять, а потом и в сто раз. Правда, при этом руководство компании почему-то забывает, что по мере автоматизации автопарка потребность людей в обладании личным автомобилем снизится, и это приведёт к сокращению ежегодных объёмов продаж. Впрочем, некоторые эксперты убеждены, что данная тенденция будет компенсирована ростом интенсивности эксплуатации автомобилей, в результате чего они будут чаще обновляться из-за ускорившегося физического износа.